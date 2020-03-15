Canan Kaftancıoğlu'nun aymazlığı çıldırttı!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya kızdırdı! Koronavirüsle ilgili onca önleme rağmen kongre düzenleyen hatta sosyal mesafe uyarılarına rağmen gittiği cenazede arkadaşını kucaklayan Kaftancıoğlu gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.
Bütün siyasi partiler programlarını iptal ederken koronavirüs tehlikesine rağmen CHP Beşiktaş'ta 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde gerçekleştirildi.
CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Koronavirüs tehlikesine aldırış etmeyen CHP’liler salonu doldurdu. CHP’ye desteğiyle bilinen İsmail Saymaz, Canan Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. Saymaz, ‘Üstelik Canan Kaftancıoğlu’nun mesleği doktorluk. Bu vurdumduymazlık nasıl mümkün olabiliyor, hiç anlamıyorum’ dedi.
Canan Kaftancıoğlu ise ''Virüs yayılımı nasıl olur? Yurtdışı kaynaklı kontaminasyon ve riskleri nelerdir? Elma ile armut nasıl kıyaslanır? Önlemler alınarak bir toplantı nasıl yapılır? AKP’yi eleştirebilmek için yanına CHP’yi de koymalıyım kolaycılığı ve fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olma cehaleti'' diyerek Saymaz'a yanıt verdi.