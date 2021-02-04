Canan Kaftancıoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için paşlaşım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltına alınan öğrenciler için "Öğrenciler, sadece öğrenci. Haklı, zeki, çalışkan ve aşırı sempatik" paylaşımı yaptı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestoları ve öğrencilerin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'nun "Boğaziçi'nde gözaltına alınanlardan 79'u DHKP-C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi" şeklindeki açıklamasına "Öğrenciler, sadece öğrenci. Haklı, zeki, çalışkan ve aşırı sempatik" sözleriyle yanıt verdi.