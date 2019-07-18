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Canan Kaftancıoğlu duruşmasında neler oldu? İmamoğlu bu twiti attı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davada bugün 2 . duruşma İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kaftancıoğlu, 2011 ve 2012 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlamalarından yargılanıyor.

Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianame 27 Mayıs'ta kabul edilmişti. Kaftancıoğlu'nun 17 yıla kadar hapsi isteniyor.

"Her şey güzel oldu, her şey güzel kalacak"

Adliyeye gelen Canan Kaftancıoğlu, buradaki açıklamasında "Her şey güzel oldu, her şey güzel kalacak" dedi. Duruşma Kaftancıoğlu'nun salona gelmesi ile başladı. Duruşma salonuna mahkeme başkanının kararı doğrultusunda basın alınmadı.

Kaftancıoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ikinci duruşması tamamlanırken, üçüncü duruşma 6 Eylül'de olacak.. 

Ekrem İmamoğlu bu twiti attı
Kaftancıoğlu davasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan şu mesaj geldi:

"Bu dava bir intikam davasıdır"

Duruşma öncesi  CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek de basın açıklaması yaptı. Erkek şunları söyledi:

Bu dava bir intikam davasıdır; bu dava İstanbul'a ve İstanbul'u savunan il başkanımıza karşı açılmış bir davadır. Asla yalnız yürümeyecek! Bu davaya bakan 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ni de ilgiyle izliyoruz. Her nedense tüm önemli siyasi davalar bu mahkemede görülüyor. Barış akademisyenleri, avukatlar, gazeteciler..." Muharrem Erkek duruşma sonrası Kaftancıoğlu'nun açıklama yapacağını belirtti.

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