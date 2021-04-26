Canan Ergüder'in ardından Menajerimi Ara dizisinde bir ayrılık daha hayranları üzdü
Meme kanseri nedeniyle Menajerimi Ara dizisinden ayrılan Canan Ergüder'in ardından bir oyuncu daha diziye veda etti.
Star TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen Menajerimi Ara dizinden Canan Ergüder ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalanan güzel oyuncu, diziden ayrılacağını duyurmuştu. O ayrılık yayımlanan son bölümle beraber yaşandı. Canan Ergüder'in ayrılığının ardından bir ayrılık daha yaşandı.
Canan Ergüder'le birlikte diziye veda eden Serhat Teoman, Instagram hesabından setteki son gününde çekilen kareleri paylaşarak şunları yazdı:
"Evren hikayelerden oluşmuştur, atomlardan değil. Anlatması en güzel hikayelerdendi benim için. Böylesine zor zamanlarda Menajerimi Ara'ya elini, emeğini, sesini, nefesini büyük bir özveri ve sevgiyle koyan tüm yapım ve çekim ekibine, birlikte oynamaktan gurur duyduğum tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerim ve sevgilerimle! Başka hikayelerde buluşmak üzere"
Dizideki partneri Canan Ergüder'le de bir fotoğrafını paylaşan Teoman, şu ifadeleri kullandı:
"İyi oyuncu iyi insandır. Canan da en güzel örneklerinden biri bu gerçeğin. Yeniden sözcüklere gerek duymadan birbirimizi anladığımız ve yeni hikayeler anlatacağımız günler gelecek eminim. O güne kadar her zaman olduğun gibi güçlü ve güler yüzlü kal."
Partnerinin paylaşımına sessiz kalamayan Canan Ergüder ise "Serhatcım, seninle oynamak ne kadar güzeldi anlatamam. Tekrar paslaştığımız, bol bol güldüğümüz günlere" dedi.