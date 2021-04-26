Dizideki partneri Canan Ergüder'le de bir fotoğrafını paylaşan Teoman, şu ifadeleri kullandı:

"İyi oyuncu iyi insandır. Canan da en güzel örneklerinden biri bu gerçeğin. Yeniden sözcüklere gerek duymadan birbirimizi anladığımız ve yeni hikayeler anlatacağımız günler gelecek eminim. O güne kadar her zaman olduğun gibi güçlü ve güler yüzlü kal."