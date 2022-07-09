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Çanakkele'de yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yürekler ağza geldi yaralılar var

Çanakkele'de yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yürekler ağza geldi yaralılar var

İSTANBUL'dan Geyikli istikametine giden Ahmet Uzun idaresindeki yolcu otobüsü, Özbek köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Çanakkele'de yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yürekler ağza geldi yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.İstanbul'dan Geyikli istikametine giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya girdi.

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Çanakkele'de yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yürekler ağza geldi yaralılar var

Kazada sürücü Uzun ile araç personeli F.D'nin yanı sıra 5 yolcu yaralandı.

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Çanakkele'de yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yürekler ağza geldi yaralılar var

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

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Çanakkele'de yolcu otobüsü yoldan çıktı! Yürekler ağza geldi yaralılar var

Araçtaki diğer 34 yolcu başka otobüsle yola devam etti.

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