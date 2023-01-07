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Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında deprem oldu Balıkesir de sallandı AFAD büyüklüğünü duyurdu

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında deprem oldu Balıkesir de sallandı AFAD büyüklüğünü duyurdu

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında Midilli'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi.

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Ege Denizi’nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde saat 04.52 sıralarında merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında yüzeyden 14 kilometre derinlikte 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi.

Çanakkale Valiliğinden açıklama

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

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