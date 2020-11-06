Çanakkale'den Avrupa'ya ihraç ediliyor! Köylünün gelir kapısı oldu
ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, yılın bu zamanları çıkmaya başlayan ayı (bolet) mantarı ile melki (çam) mantarı köylülerin geçim kapısı haline geldi.
Bayramiç Kazdağları eteklerinde sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak satılıyor. Mantarın kilosu 25 liradan tüccarlar tarafından alınıyor. Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar Çanakkale’deki firmalara satılıyor.
Mantarları alan firmalar ise ürünleri işleyerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
Mantarların her yıl Ekim ve Kasım aylarında çıkmaya başladığını belirten Tongurlu köyü Muhtarı Ömer Gürsoy, “ Her sene bu zamanlar da mantar oluyor, millette toplayarak üç beş kuruş para kazanıyor. Birisi ayı mantarı, öbürü de halk arasında kırmızı mantar diye geçer ama biz yörükçesinde melki deriz. Bu mantarları vatandaşlar yiyor." dedi.
Ağaçların diplerinde olduğunu belirten Gürsoy "Yağışlar erken olunca, mantarlar da biraz daha erken çıkıyor. Ekim aylarında çıkabilir ama yağışlar biraz geç düştüğü zaman da geç çıkıyor. Bu sene de inşallah yağışlardan sonra çıkacağa benziyor. Ayı mantarı, Kazdağları’nda göknar ve kayın ağaçlarının diplerinde ve meşeliklerin yanında oluyor. Bunlar ekseriyetle oralarda çok olur. Çam mantarı deriz yani melki de çam ağaçlarının çok olduğu yerlerde çıkar" diye konuştu.