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Çanakkale'de tüfekle balkona çıktı, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu!

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Çanakkale'de tüfekle balkona çıktı, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu!

Çanakkale'de balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli, kendisini ikna etmek isteyen kişiyi ateş ederek yaraladı. Polis ekipleri, yanında yaşlı bir kadın bulunan şüpheliyi teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.

Çanakkale'de tüfekle balkona çıktı, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu!

Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı.

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Çanakkale'de tüfekle balkona çıktı, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Çanakkale'de tüfekle balkona çıktı, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu!

Polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

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Çanakkale'de tüfekle balkona çıktı, kendisini ikna etmeye çalışan kişiyi vurdu!

Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

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