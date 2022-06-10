Çanakkale'de ormanda şırıngalı dehşet! Eşinin kaçırdığı kadının ifadesi şoke etti 3 gün boyunca...

Sabah'ta yer alan habere göre yarı baygın halde bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan genç kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından 3 gün boyunca yaşadığı kâbusu jandarmada en ince ayrıntısına kadar anlattı. Salı günü işe gitmek için evden ayrıldığını söyleyen kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında olduğu İlker Mustafa Kuloğlu'nun eve zorla değil, oğlunu kandırarak girdiğini söyledi.