Çanakkale'de ormanda şırıngalı dehşet! Eşinin kaçırdığı kadının ifadesi şoke etti 3 gün boyunca...
ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde önceki gün esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi köy muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu tarafından kaçırıldığı ileri sürülen İlknur Kuloğlu boş bir evde perişan bir halde bulundu. Genç kadının yine zehirli şırınga tehdidiyle eşi tarafından silah zoruyla kaçırılarak üç gün boyunca ormanda aç susuz alıkonulduğu ortaya çıktı.
Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında eşi köy muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu tarafından şırıngalı iğne tehdidiyle cinsel istismarda bulunulup zorla evinden kaçırılan ve 3 gün öncede esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan İlknur Kuloğlu'ndan dün gece sevindirici bir haber geldi. Hayatından endişe edilen genç kadın, bir evin bahçesinde perişan halde bulunurken, genç kadının yine eşi tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre yarı baygın halde bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanan genç kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından 3 gün boyunca yaşadığı kâbusu jandarmada en ince ayrıntısına kadar anlattı. Salı günü işe gitmek için evden ayrıldığını söyleyen kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında olduğu İlker Mustafa Kuloğlu'nun eve zorla değil, oğlunu kandırarak girdiğini söyledi.
Her satırı dehşete düşüren korkunç olay şöyle gelişti. İddiaya göre geçtiğimiz Salı günü eşinin işe gitmesini fırsat bilen İlker Mustafa Kuloğlu, oğlunun evde olduğunu bilerek apartmanın kapısını çaldı. Oğlunu annesine hiçbir şey yapmayacağı konusunda ikna eden Kuloğlu, içeriye girerek oğluna okul çıkışı köye gitmesini söyleyerek, evden gönderdi.
Evde İlknur Kuloğlu'nu beklemeye başlayan İlker Mustafa Kuloğlu, akşam saatlerinde ayak seslerini duyunca banyoya saklandı. Kapıyı açarak içeriye giren genç kadın bir süre dinlendikten sonra banyoya girince dehşet saatleri başladı. İddiaya göre banyoya giren eşinin üzerine atlayıp, ağzını kapatan Kuloğlu, eşini darp etmeye başladı.