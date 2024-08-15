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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı, bölge ziyarete kapatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı, bölge ziyarete kapatıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı, bölge ziyarete kapatıldı

İlçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı, bölge ziyarete kapatıldı

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı, bölge ziyarete kapatıldı

 Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı, bölge ziyarete kapatıldı

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

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