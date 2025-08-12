Çanakkale'de orman yangını felaketi 2 bin 90 kişi tahliye edildi 1 köy boşaltıldı 77 kişi ise...
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Yangın nedeniyle Çanakkaye Boğazı trafiğe çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Dumandan etkilenen 77 kişi hastanelere kaldırıldı. Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyü tedbiren tahliye edildi.
Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.
Yangına gün boyunca havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinaları ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla beraber söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.
Yangında dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Çanakkale-Ezine kara yolu, tek şeritten çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.
Ulaşıma kapanan boğaz trafiği ile Çanakkale Havaalanı uçuş trafiği de tekrar ulaşıma açıldı. Yangında, riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi.