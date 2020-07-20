BIST 119.447
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 400,19
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

Abone ol

Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı. Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan bir helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20’de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
2020 yılı kurbanlık fiyatları açıklandı! İstanbul ve Ankara hesaplı İzmir pahalı
Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'LGBT renkleri' tepkisi
Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak? Nihat Özdemir duyurdu
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 'unutulma hakkı' kararı
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul tarih verip uyardı: İyi bir dalga bizi bekliyor
Netflix Türkiye'den çekilecek mi? La Case de Papel iddiası AK Partili Ünal'dan yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı: Kıyama durma vakti
Antalya'ya turist akını başladı! 1 günde 10 bin turist geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu tüm dünya için de önemli bir model olacak
Bakan Berat Albayrak'tan dikkat çeken Fatih sondaj gemisi paylaşımı
Iğdır liseleri puanları tavan puanları 2020 kaç oldu?
Yorumlar