BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,84
ALTIN 973,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çanakkale'de mültecileri taşıyan tekne battı! 4'ü çocuk 6 kişi öldü

Çanakkale'de mültecileri taşıyan tekne battı! 4'ü çocuk 6 kişi öldü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknedeki 22 kaçak göçmenden 4'ü çocuk 6'sı denizde boğularak öldü, 15'i ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Abone ol

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ölenlerin 4'ü çocuk...

Bölgeye giden ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtardı. Çalışmalara devam eden ekipler, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

Kaçak göçmenlerin cesetleri Babakale limanına getirildi. Ambulansların hazır bekletildiği limanda sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu göçmen geri gönderme merkezinde bekletildikleri öğrenildi.

1 kişi kayıp

Öte yandan, kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmanın halen devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddia edilmişti! MEB soruşturma başlattı
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddia edilmişti! MEB soruşturma başlattı
Alkollü araç sürmek tarihe karışıyor! Asrın buluşu tüm araçlara geliyor
Alkollü araç sürmek tarihe karışıyor! Asrın buluşu tüm araçlara geliyor
Kaoslardan ismi eksik olmayan ünlü oyuncu kendini Mesih ilan etti! "Akıl sağlığı yerinde değil"
Kaoslardan ismi eksik olmayan ünlü oyuncu kendini Mesih ilan etti! "Akıl sağlığı yerinde değil"
"Benim Türkiyem"miş! FETÖ'cü Enes Kanter Yunan TV'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
"Benim Türkiyem"miş! FETÖ'cü Enes Kanter Yunan TV'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
İstanbul'da fabrika yangınında can pazarı! İşçiler alevlerden kaçıp çatıya sığındı
İstanbul'da fabrika yangınında can pazarı! İşçiler alevlerden kaçıp çatıya sığındı
Gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı
Gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı
Turuncu ve gri listeye 3 çizik daha! İçişleri açıkladı başlarına ödül konulan teröristler öldürüldü
Turuncu ve gri listeye 3 çizik daha! İçişleri açıkladı başlarına ödül konulan teröristler öldürüldü
Rock müziğinin efsanesi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor!
Rock müziğinin efsanesi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor!
Yaşadığımız anı neden daha önce yaşamış gibi hissediyoruz? İşte bilimsel açıklaması
Yaşadığımız anı neden daha önce yaşamış gibi hissediyoruz? İşte bilimsel açıklaması
Biriyle flört ederken asla bunları yapmayın! Bu davranışlar soğutuyor
Biriyle flört ederken asla bunları yapmayın! Bu davranışlar soğutuyor