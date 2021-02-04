BIST 1.540
DOLAR 7,12
EURO 8,55
ALTIN 415,07
HABER /  YEREL

Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi her yerde aranıyor

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de ailesiyle birlikte yazlık evde kalan Kaan Şimşek (23), kayıplara karıştı. Akıbeti henüz belli olmayan genci arama çalışmaları sürüyor.

Abone ol

Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. O saatten sonra Şimşek'i bir daha gören olmadı.

Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti,  jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarında, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanılıyor. Ekipler, bölgeyi havadan dronla görüntülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör propagandası yapılan ve yasa dışı bahis oynatılan 331 site erişime kapatıldı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Ramazan Bayramı 2021 tarihi hangi gün başlıyor?
Manisa'da cansız bedeni bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
Bursa'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı
İzmir’deki afette ev ve iş yerleri zarar görenler sokak kısıtlamasından muaf tutuldu
15 Şubat'ta hangi okullar ve sınıflar açılacak MEB açıklaması
Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem Baran'dan Babacan'a çok sert 'Boğaziçi' tepkisi
Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 100 bin liralık tazminat
Nicolas Anelka, futbola geri döndü
Yorumlar