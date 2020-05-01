Çanakkale'de işçi bayramını çapa sallayıp alın teri dökerek kutladılar

Albayrak, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı, biz de işçi bayramını tarlada işçilerimiz ile birlikte çalışarak kutladık. Üretmeye devam edeceğiz. İşçi Bayramı da olsa işçi işinin başında olması lazım. İşe en çok sarılacağımız zaman bu zamandır. Bu ülkeyi işçi ve çiftçi kalkındırır. Kumkale Ovası'nda çok çeşit ürün yetişmektedir. Sebze, karpuz, biber, domates, kavun, buğday, arpa, çeltik, tohumluk mısır, slajlık mısır yetiştirdiğimiz ürünlerimizdir." dedi.