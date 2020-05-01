Çanakkale'de işçi bayramını çapa sallayıp alın teri dökerek kutladılar
ÇANAKKALE'de, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda, Diyarbakır'dan getirilen mevsimlik işçiler, Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda sosyal mesafe kurallarına uyarak, çapa salladı. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, karpuz tarlasında toprağı havalandırmak için çapa yapan kadın ve erkek işçiler, "1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı da olsa ekmek paramızı kazanabilmek için çalışmak zorundayız" dedi..
Çanakkale'nin en verimli topraklarına sahip Kumkale Ovası'nda, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda, tarlalarda üretimin devam etmesi için işçilerin mesaisi sürdü. Objektiflere yansıyan emeğin gizli kahramanları ise, yine işlerinin başında çalışarak 1 Mayıs'ı geçirdi.
Çanakkale merkezine bağlı Tevfikiye köyünde tarım yapan İsmail Gökmen Albayrak, bir süre önce karpuz fidesi diktikleri tarlasında toprağı havalandırmak için işçiler ile birlikte çapa yaptı.
İsmail Gökmen Albayrak, koronavirüs salgını günlerinde ihtiyaçların karşılanabilmesi için tarımsal üretimin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.
Albayrak, "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı, biz de işçi bayramını tarlada işçilerimiz ile birlikte çalışarak kutladık. Üretmeye devam edeceğiz. İşçi Bayramı da olsa işçi işinin başında olması lazım. İşe en çok sarılacağımız zaman bu zamandır. Bu ülkeyi işçi ve çiftçi kalkındırır. Kumkale Ovası'nda çok çeşit ürün yetişmektedir. Sebze, karpuz, biber, domates, kavun, buğday, arpa, çeltik, tohumluk mısır, slajlık mısır yetiştirdiğimiz ürünlerimizdir." dedi.