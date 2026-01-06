BIST 12.024
DOLAR 43,03
EURO 50,39
ALTIN 6.209,30
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle iptal edildi.

Abone ol

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "7 Ocak 2026 Çarşamba (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri (tüm seferler) olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe - Samsunspor / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Samsunspor / Canlı anlatım
Tayvan'da F-16 savaş uçağı düştü
Tayvan'da F-16 savaş uçağı düştü
Donald Trump'tan Venezuela açıklaması: Ben bir kralım
Donald Trump'tan Venezuela açıklaması: Ben bir kralım
Maduro operasyonunu destekleyen Miço'ya soğuk duş: 'O halde Türkiye de bu hakka sahip'
Maduro operasyonunu destekleyen Miço'ya soğuk duş: 'O halde Türkiye de bu hakka sahip'
Türkiye'den Suriye mesajı! Bakan Güler 'koşulsuz şartsız' deyip ilan etti
Türkiye'den Suriye mesajı! Bakan Güler 'koşulsuz şartsız' deyip ilan etti
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Acı haber! Çatıdan düşen kar kütlesi can aldı!
Acı haber! Çatıdan düşen kar kütlesi can aldı!
Kartepe Kayak Merkezi’ndeki otelin ruhsatı iptal edildi
Kartepe Kayak Merkezi’ndeki otelin ruhsatı iptal edildi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye gelecek
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye gelecek
BofA’dan 2026 için altın ve gümüş tahmini! Patlama bekleniyor...
BofA’dan 2026 için altın ve gümüş tahmini! Patlama bekleniyor...
Erdoğan neden hâlâ ayakta? 15 Temmuz’dan anketlere uzanan gerçek!
Erdoğan neden hâlâ ayakta? 15 Temmuz’dan anketlere uzanan gerçek!
Basın İlan Kurumu’ndan dijital dönüşüm ve yapay zekâ paneli
Basın İlan Kurumu’ndan dijital dönüşüm ve yapay zekâ paneli