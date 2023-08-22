Çanakkale'de büyük orman yangını! 1 köy boşaltılıyor, can kaybı var mı? Bölgeden dehşet verici fotoğraflar geldi

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz 13 su ikmal aracı ve 7 dozer müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.