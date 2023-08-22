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Çanakkale'de büyük orman yangını! 1 köy boşaltılıyor, can kaybı var mı? Bölgeden dehşet verici fotoğraflar geldi

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Çanakkale'de büyük orman yangını! 1 köy boşaltılıyor, can kaybı var mı? Bölgeden dehşet verici fotoğraflar geldi

ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünün tedbir amaçlı boşaltılacağını duyurdu. Yaralı veya can kaybı var mı? Vali Aktaş bu soruya yanıt verirken bölgeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü.

Çanakkale'de büyük orman yangını! 1 köy boşaltılıyor, can kaybı var mı? Bölgeden dehşet verici fotoğraflar geldi

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler me havadan hem de karadan müdahale etti. 

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Çanakkale'de büyük orman yangını! 1 köy boşaltılıyor, can kaybı var mı? Bölgeden dehşet verici fotoğraflar geldi

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz 13 su ikmal aracı ve 7 dozer müdahale ediyor.  Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. 

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Çanakkale'de büyük orman yangını! 1 köy boşaltılıyor, can kaybı var mı? Bölgeden dehşet verici fotoğraflar geldi

Karayolu trafiğe kapatıldı, köy boşaltılıyor

Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatılırken, yangının başladığı bölgeye yakın olan Kayadere köyü ise tedbir için boşaltılıyor.

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Çanakkale'de büyük orman yangını! 1 köy boşaltılıyor, can kaybı var mı? Bölgeden dehşet verici fotoğraflar geldi

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.

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