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Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını! Müdahale sürüyor

Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını! Müdahale sürüyor

ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde aynı bölgede 6’ncı kez orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. 

Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını! Müdahale sürüyor

İlçeye bağlı Tavaklı köyünde son bir ayda 5 kez yangın çıkan ağaçlık bölgede saat 15.00 sıralarında bir yangın daha çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 

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Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını! Müdahale sürüyor

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tavaklı köyünde yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiinde sık sık yangın çıktığı için nöbetçi ekip bulundurduklarını ve bu sayede yangına birkaç dakika gibi sürede ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

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Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını! Müdahale sürüyor

Demirci, yangının ilk başta rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini, ekiplerin müdahalesi ile önünün kesildiğini söyledi.

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Çanakkale’de aynı bölgede 6’ncı orman yangını! Müdahale sürüyor
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