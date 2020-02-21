Çanakkale'de arkadaşının evine giderken çam ağaçları arasında tesadüfen buldu

Etrafı korunaklı hale getirilecek

Koruma Kurulu tescil işlemlerini başlatarak, ilgili kurumları herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması konusunda bilgilendirdi. Lahit, Mart ayındaki kurul toplantısında, tek yapı ölçeğinde taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilecek. Etrafı da korunaklı bir hale getirilecek.