Çanakkale'de Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

“Bir Bizans evinin duvarının dibinde bulundu”

1980 yılından bu yana Ayvacık ilçesinin Gülpınar köyünde kazılar yapmaya devam ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Coşkun Özgünel, “Her dönem ayrı bir heyecanla yürüttüğümüz kazılarda, geçen yıllarda da olduğu gibi bu yıl da küçük bir define bulduk. Bu yılki definenin en büyük önemi; belirli bir tarihi içermesi.