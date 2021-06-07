Çanakkale'de akıl almaz kaza! Astsubay ters yöne girdi, görev başındaki polisle çarpıştı

Çanakkale’de, görev başında olan sivil polis aracı ile ters yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Görev başındaki sivil polis memuru Cihan Türkmenoğlu şehit olurken, ters şeride girerek kazaya neden olan otomobil sürücüsü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık olay yerinde hayatını kaybetti.