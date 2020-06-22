Çanakkale'de 2 cep telefonu fiyatına balkona kurdular 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar

"Evin ihtiyacına göre paneller 3 ya da 5 adet olabilir"

"Bu sistemi Birleşmiş Milletler (BM) fonlarından yararlanarak hayata geçirdik. Bunu herkes istediği yere, evine ya da iş yerine çok cazip fiyatlarla kurabilir. Burada bizim asıl amacımız insanlara 'bakın şehrin merkezinde hiçbir ekstra güce ve yatırıma ihtiyaç duymadan balkondan ya da çatıdan elektriğinizi üretebilirsiniz' demekti. Evin ihtiyacına göre paneller 3 ya da 5 adet olabilir. Bu tamamen sizin ihtiyacınızın karşılanması adına yapılan bir montaj olacaktır. Bizim şu an dernek ofisimizde olan güneş enerji panelleri sayesinde çay kahve makinemizden buzdolabımıza, klimamızdan bilgisayarlarımıza kadar tüm enerji ihtiyacımız bu sayede karşılanıyor."