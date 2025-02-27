Çanakkale'de 1997 model Anadol'a bakan bir daha bakıyor 33 yıllık sahibi anlattı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Halil İbrahim Yılmaz, 33 yıldır adeta gözü gibi baktığı 1977 model "Anadol" marka otomobilini, zarar görmemesi için köyünde özel olarak yaptırdığı garajında muhafaza ediyor.
Ayvacık'ın Pınardere köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yılmaz, ilk otomobili olan 1977 model "Anadol"u, 1992 yılında İstanbul'daki bir otomobil pazarından satın aldı.
Yıllarca köy yollarında kendisine yoldaşlık eden emektar arabasından bir an olsun vazgeçmeyen Yılmaz, bu yıl sıfır kilometre bir otomobil satın almasına rağmen "ilk göz ağrım" dediği "Anadol"unu köyünde özel olarak yaptırdığı garajında saklıyor.
Yılmaz, AA muhabirine 33 yıldır kullandığı "Anadol" marka otomobilinden çok memnun olduğunu, severek kullandığını, sigorta ve muayenesini zamanı gelince vakit kaybetmeden yaptırdığını söyledi.
Otomobiline adeta gözü gibi baktığını dile getiren Yılmaz, "Bu aracımı 1992 yılında İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir araba pazarından satın aldım. Aldığımda kilometresi 48 bindeydi. Fabrika lastikleri üzerindeydi. 1992 yılından beri kullandığım aracımdan çok memnunum. Aldığımda 38 ile başlayan bir plakası vardı. Bir yıl bu plaka ile kullandım." dedi.