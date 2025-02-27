Çanakkale'de 1997 model Anadol'a bakan bir daha bakıyor 33 yıllık sahibi anlattı

Otomobiline adeta gözü gibi baktığını dile getiren Yılmaz, "Bu aracımı 1992 yılında İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir araba pazarından satın aldım. Aldığımda kilometresi 48 bindeydi. Fabrika lastikleri üzerindeydi. 1992 yılından beri kullandığım aracımdan çok memnunum. Aldığımda 38 ile başlayan bir plakası vardı. Bir yıl bu plaka ile kullandım." dedi.