Çanakkale Saros Körfezi'nde kalamar avı bollaşınca kilosu 60 liraya düştü
ÇANAKKALE Saros Körfezi'nde olta balıkçılarının yaptığı av ile bollaşan kalamarın fiyatı, 90 liradan 60 liraya düştü. Mevsimi olduğu için yoğun talep gören sardalyanın kilosu ise 20 ila 35 lira arasında değişiyor.
Denizlerde balık avı yasağının 15 Nisan itibariyle başlamasına rağmen küçük balıkçı tekneleri ve olta balıkçılarının yaptığı avlar nedeniyle tezgahlarda bolluk devam ediyor.
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Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği balık ise mevsim itibariyle istenilen yağ oranına kavuşan ve haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarının vazgeçilmez lezzeti olan sardalya balığı oluyor.
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Bir süre öncesine kadar kilosu 90 liradan satılan kalamar da bollaşınca kilosu 60 liraya kadar düştü.
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Saros Körfezi'nde olta balıkçılarının yakaladığı yerli kalamarlar fiyatı düşünce vatandaşlardan yoğun talep görmeye başladı.
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