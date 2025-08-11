Çanakkale orman yangını çok kötü! Bir site yanıyor üniversite boşaltıldı boğaz kapatıldı
ÇANAKKALE'nin merkez ilçesine bağlı Kepez'deki orman yangını çok büyüdü. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan yangın bir yazlık siteyi yok ederken, üniversite kampüsüne de ulaştı. ÇOMÜ ve Jandarma kampı boşaltılırken, Çanakkale Boğazı kapatıldı. Gelen son dakika haberi de Çanakkale Havalimanının hava trafiğine kapatıldığı yönünde oldu. Çanakkale'deki yangından son gelişmeler:
ÇANAKKALE'de 3 gün aradan sonra bir büyük orman yangını daha çıktı. Kepez ve Ayvacık'taki yangın sebebiyle bir çok yerleşim yeri boşaltılıyor. Kepez'de Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın hızla kontrolden çıktı. Yangın yazlıkların bulunduğu yerlere ulaştı ve bazı yazlıkların yandığı haberleri geliyor. Yangın sebebiyle gökyüzü yoğun dumanla kaplanırken, hava uçuşları da durdu. Çanakkale Havalimanı orman yangını nedeniyle uçuşlara geçici olarak kapatıldı.
ÇAMLIBEL SİTESİ YANIYOR
Sosyal medyada yangının Çamlıbel yazlık Sitesi'ne ulaştığına dair görüntüler bulunuyor. Alevler yazlık evleri küle çeviriyor. Çanakkale Valisi sitenin boşaltıldığını açıkladı. Yangının ulaştığı Çamlıbel sitesinde araçlar da yanıyor.
HAVALİMANI KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'deki yangın nedeniyle havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığını bildirdi. Bakanlıktan, yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır."
Üniversite kampüsü ve Jandarma kampı boşaltıldı
Şiddetli yangının tehdit ettiği noktalardan biri de Çanakkale Üniversitesi'nin kampüsü oldu. Yukardaki görüntü kampüs yolu üzerinden geldi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydetti. Vali yangın sebebiyle boşaltılan yerleri de duyurdu:
-ÇOMÜ Dardanos yerleşkesi,
-Jandarma Güzelyalı kampı,
-Çamlıbel sitesi tahliye edildi.