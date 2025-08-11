Çanakkale Kepez'de orman yangını hızla ilerliyor! Gökyüzü dumanla kaplandı, vali uyarı yaptı
ÇANAKKALE'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Vali Toraman yangının rüzgarın etkisiyle hızlı ilerlediğini, Güzelyalı bölgesindeki vatandaşların tahliyesine başlandığını açıklayıp bir de uyarı yaptı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise, alevlerin yazlıklara kadar ulaştığı görülüyor. Çanakkale boğazı da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgeden görüntüler ürkütücü.
ÇANAKKALE'de 3 gün aradan sonra bir büyük orman yangını daha çıktı. Kepez ve Ayvacık'taki yangın sebebiyle bir çok yerleşim yeri boşaltılıyor. Kepez'de Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın hızla kontrolden çıktı. Yangın yazlıkların bulunduğu yerlere ulaştı ve bazı yazlıkların yandığı haberleri geliyor.
ÇAMLIBEL SİTESİ YANIYOR
Sosyal medyada yangının Çamlıbel yazlık Sitesi'ne ulaştığına dair görüntüler bulunuyor. Alevler yazlık evleri küle çeviriyor. Çanakkale Valisi sitenin boşaltıldığını açıkladı.
Yangın yerleşim bölgelerine doğru ilerlerken bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü yangına 11 Uçak 27 Helikopter 128 Arazöz 5 İş Makinesi 796 Personel ile müdahale edildiğini duyurdu.
Üniversite kampüsü ve Jandarma kampı boşaltıldı
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydetti. Vali yangın sebebiyle boşaltılan yerleri de duyurdu:
-ÇOMÜ Dardanos yerleşkesi,
-Jandarma Güzelyalı kampı,
-Çamlıbel sitesi tahliye edildi.