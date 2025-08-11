Çanakkale Kepez'de orman yangını hızla ilerliyor! Gökyüzü dumanla kaplandı, vali uyarı yaptı

ÇANAKKALE'de 3 gün aradan sonra bir büyük orman yangını daha çıktı. Kepez ve Ayvacık'taki yangın sebebiyle bir çok yerleşim yeri boşaltılıyor. Kepez'de Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın hızla kontrolden çıktı. Yangın yazlıkların bulunduğu yerlere ulaştı ve bazı yazlıkların yandığı haberleri geliyor.