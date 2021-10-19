Çanakkale domatesi son turfanda hasadında yüz güldürdü! Kilosu 15 liraya çıktı
TÜRKİYE'de kendine has kokusu, rengi ve lezzetiyle meşhur Çanakkale domatesi, son turfanda hasadında üreticisini sevindirdi. İlk turfanda sonrası toptan 80 kuruşa alıcı bulan domatesin fiyatı, 4 liraya kadar çıktı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya "Şimdi 4 liraya sattığımız domatesi, özellikle metropol kentlerde tüketicinin 15 liraya kadar fiyatla alarak yediğini duyuyoruz" dedi.
Çanakkale domatesinin fideleri, mayısın başında toprakla buluştu. Domatesler, Temmuz ayının son günlerinde ilk turfanda hasat edildi. Ancak tarlada kilosu 80 kuruştan alınan Çanakkale domatesi üreticisini memnun etmedi. Bugünlerde ise son turfanda hasadı yapılan Çanakkale domatesi, toptan 3,5- 4 lira arasında fiyattan alıcı bulunca üreticiyi sevindirdi.
İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen komisyoncular, Çanakkale domatesinin yetiştiği eski adı Batak Ovası olan Kumkale Ovası'nı mesken edindi. Kumkale, Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerindeki üreticiler, işçilerin hasadını yaptığı domatesi traktörlerle köy meydanlarına getiriyor. Komisyoncular tarafından alınan domatesler, kamyonlara yüklenerek büyük kentlere götürülüyor.
Hastalıklar ile mücadelede başarılı olunduğu için Çanakkale'de yılda 500 bin ile 700 bin ton arasında ürün yetiştiğini ifade eden Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Aralık ayının ortalarına kadar Çanakkale domatesi, tarladan sofralarımıza gelir. Çanakkale domatesinin en lezzetli olduğu dönemdeyiz. Şu anda havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Gündüz ile gece sıcaklıkları arasında farklılıklar oluşmaya başladı. Şu anda Çanakkale domatesinin asıl Çanakkale domatesi olduğu dönemlerdeyiz.
Tüketicilerimizin özellikle bu dönemlerde Çanakkale domatesini sofralarına getirmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Çanakkale'nin tamamında yılda yaklaşık 80 bin ile 100 bin dönüm arasında bir dikim olur. Bunun yüzde 30'u salçalık dediğimiz, yüzde 70'i ise sofralık dediğimiz domates çeşididir" dedi.