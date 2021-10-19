Çanakkale domatesi son turfanda hasadında yüz güldürdü! Kilosu 15 liraya çıktı

Hastalıklar ile mücadelede başarılı olunduğu için Çanakkale'de yılda 500 bin ile 700 bin ton arasında ürün yetiştiğini ifade eden Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Aralık ayının ortalarına kadar Çanakkale domatesi, tarladan sofralarımıza gelir. Çanakkale domatesinin en lezzetli olduğu dönemdeyiz. Şu anda havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Gündüz ile gece sıcaklıkları arasında farklılıklar oluşmaya başladı. Şu anda Çanakkale domatesinin asıl Çanakkale domatesi olduğu dönemlerdeyiz.