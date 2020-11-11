Çanakkale Boğazı'nda 'ölüm tuzaklarına' karşı zorlu görev tamamlandı
ÇANAKKALE Boğazı'nda onlarca canlının ölümüne sebep olan 'hayalet ağlara' yönelik 37 lokasyonda toplam 500 bin metrekarelik alanda tarama yapıldı. Bu doğrultuda 18 bin metrekarelik alan denize terk edilmiş ağlardan arındırıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sürdürülebilir avcılık ve denizlerin temizliği için yaptığı çalışmaların neticesinde, Çanakkale Boğazı ev Marmara Denizi’de ticari ya da amatör balık avcılığı ile uğraşanların denizlere bıraktıkları ‘ölüm tuzağı’ diye tabir edilen hayalet ağlar ve ahtapot yakalama çömlekleri denizlerden tek tek temizleniyor.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Su ürünlerinin; denizciliğimizin, balıkçılığımızın sürdürülebilir olması için denizlerimizin ve göllerimizin temizliğine büyük hassasiyet göstermemiz gerekiyor." dedi.
Karadağ, "Bu doğrultuda bakanlığımız, denizlerde terkedilmiş olan ağların temizlenmesiyle ilgili bir proje başlatmıştı. Biz de İl Müdürlüğü olarak, 2016’dan 2019 yıllarına kadar Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında toplam 37 lokasyonda 500 bin metrekarelik alanı taradık" diye konuştu.
Tarama neticesinde, toplamda 18 bin metrekarelik, denize terkedilmiş hayalet ağ diye tabir edilen ağlar çıkartılarak bertaraf edildi.