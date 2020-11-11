Çanakkale Boğazı'nda 'ölüm tuzaklarına' karşı zorlu görev tamamlandı

Karadağ, "Bu doğrultuda bakanlığımız, denizlerde terkedilmiş olan ağların temizlenmesiyle ilgili bir proje başlatmıştı. Biz de İl Müdürlüğü olarak, 2016’dan 2019 yıllarına kadar Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında toplam 37 lokasyonda 500 bin metrekarelik alanı taradık" diye konuştu.