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Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Ağlara yapışıyor gözlerini tıkıyor

Demirören Haber Ajansı
Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Ağlara yapışıyor gözlerini tıkıyor

ÇANAKKALE Boğazı'nda ortaya çıkan müsilaj vatandaşların kabusu haline geldi.

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Ağlara yapışıyor gözlerini tıkıyor

Marmara Deniziyle Çanakkale Boğazı'nda etkili olan beyaz ve köpüksü görüntüsünün yanı sıra yapışkan bir madde müsilaj vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken balıkçıların da kabusu haline geldi

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Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Ağlara yapışıyor gözlerini tıkıyor

Denize bırakılan ağlara yapışan ve gözlerini tıkayan müsilaj, balıkçıların avlanmasını engelleyip, teknelerin de filitrasyonla pompa sistemine zarar veriyor.

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Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Ağlara yapışıyor gözlerini tıkıyor

Kıyı balıkçılarının da oltalarının üzerini kaplayarak avlanmalarını engelliyor.

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Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Ağlara yapışıyor gözlerini tıkıyor

Hava durumundaki anlık değişimlere bağlı Çanakkale Boğazı'nda müsilaj son günlerde arttığı dikkat çekti.

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