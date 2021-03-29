Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Ağlara yapışıyor gözlerini tıkıyor
ÇANAKKALE Boğazı'nda ortaya çıkan müsilaj vatandaşların kabusu haline geldi.
Marmara Deniziyle Çanakkale Boğazı'nda etkili olan beyaz ve köpüksü görüntüsünün yanı sıra yapışkan bir madde müsilaj vatandaşlarda çevre kirliliği endişesi yaratırken balıkçıların da kabusu haline geldi
Denize bırakılan ağlara yapışan ve gözlerini tıkayan müsilaj, balıkçıların avlanmasını engelleyip, teknelerin de filitrasyonla pompa sistemine zarar veriyor.
Kıyı balıkçılarının da oltalarının üzerini kaplayarak avlanmalarını engelliyor.
Hava durumundaki anlık değişimlere bağlı Çanakkale Boğazı'nda müsilaj son günlerde arttığı dikkat çekti.