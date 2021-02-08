Çanakkale Boğazı'nda Atlantis X'in yükünü gören bir daha baktı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'Atlantis X' isimli platformun taşıdığı yük ilginç görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti.
ROMANYA'nın Tulcea Limanı’ndan, İtalya'nın Porto Marghera Limanı'na Yunan bayraklı 'Christos 34' isimli römorkör tarafından çekilerek götürülen 'Atlantis X' isimli platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
18
Üzerindeki 8 çelik bloğu İtalya'ya götüren platforma, Boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-6' römorkörü eşlik etti.
28
Platformun taşıdığı çelik blokların apartmana benzeyen görüntüsü ilgi çekti.
38
48