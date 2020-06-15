Çanakkale açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Bozcaada ilçeleri açıklarında 125 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Çanakkale Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
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Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 29'u Babakale, 69'u ise Sivrice açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.
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Kıyıya çıkarılan 98 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.
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Bozcaada açıklarında da lastik botları arızalanan 27 sığınmacı da sahil güvenlikten yardım talep etti. Botlarının motoru bozulan sığınmacılar, ekiplerce kurtarılıp karaya çıkarıldı.
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