Can Yılmaz'ın Coronavirüs sonrası kolonya fiyatlarına tepkisi olay oldu!
Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir hastada Coronavirüs pozitif çıktığını doğrulamasının ardından Türkiye'de kırmızı alarma geçildi. Bu esnada başta kolonya olmak üzere birçok üründe fahiş fiyat artışına yazar Can Yılmaz'dan çok sert tepki geldi.
Dünyada etkisini günden güne arttırmaya başlayan, sanattan, spora birçok faaliyetleri olumsuz etkileyen Coronovirüs dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurmasından sonra Türkiye'de de bir hastanın bu virüsü kaptığı öğrenildi. Olay sonrası birçok üründe yüksek oranda fiyat artışının yaşanmasına ünlü yazar Can Yılmaz sert sözlerle eleştirdi.
Tüm Türkiye'de virüs hareketliliği yaşanırken, temizlik ve hijyen maddelerine yoğun bir talep patlaması yaşandı. Sosyal medyada çok konuşulan maske ve kolonyadaki fahiş fiyat artışı da herkesin diline dolandı. Can Yılmaz ise bu fiyat konusuna Twitter'dan yaptığı 'ahlaksızlık' açıklamasıyla sert çıktı.
"Corona virüsten daha tehlikeli": Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın yazar olan ağabeyi Can Yılmaz da Twitter hesabından fiyat artışına dikkat çekti. “Ahlaksızlık, corona virüsten daha tehlikeli” diyen Can Yılmaz, şu mesajı paylaştı:
“Düne kadar alışveriş yaptığınız her ne varsa 3 katına satın almaya hazırlanın, corona virüsten daha tehlikeli bir virüs: Ahlaksızlık.”