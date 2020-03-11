Can Yılmaz'ın Coronavirüs sonrası kolonya fiyatlarına tepkisi olay oldu!

Tüm Türkiye'de virüs hareketliliği yaşanırken, temizlik ve hijyen maddelerine yoğun bir talep patlaması yaşandı. Sosyal medyada çok konuşulan maske ve kolonyadaki fahiş fiyat artışı da herkesin diline dolandı. Can Yılmaz ise bu fiyat konusuna Twitter'dan yaptığı 'ahlaksızlık' açıklamasıyla sert çıktı.