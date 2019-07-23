Can Yaman'la ayrıldıkları söyleniyor! Demet Özdemir'den manidar paylaşım
Son zamanlarda danslarıyla adından söz ettiren Erkenci Kuş dizisinin Demet Özdemir'i yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla kafalarda soru işareti bıraktı.
Erkenic Kuş dizisinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka taşıyan Can Yaman ve Demet Özdemir'in ayrıldıkları konuşulurken, Özdemir'in yaptığı bir Instagram paylaşımı olay oldu. Instagram'dan yaptığı paylaşımın bir gönderme olduğunu düşünen takipçileri, Özdemir'in kimi kastettiğini oldukça merak etti.
Sevgilisi Can Yaman ile ilişkilerini sonlandırdıkları söylenen Demet Özdemir, 'Erkenci Kuş'un final kararı almasının ardından Bodrum'a arkadaşlarıyla tatile gitti. Tatilde yaptığı danslarıyla adından söz ettiren Özdemir, bir anda sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Güzel oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden "Kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değilim. Kimseden akıllı, kimseden güzel, kimseden iyi olma gibi bir iddiam yok. Kimse için 'en' değilim; 'daha' değilim. Bu devasa iddiasızlığın bana verdiği özgürlüğün hastasıyım" sözlerini paylaştı.
Erkenci Kuş hayranlarınında birbirlerine çok yakıştırdığı çiftin ayrılık iddiaları kulaktan kulağa yayılırken Özdemir'den gelen bu paylaşım iyice kafaları karıştırdı.