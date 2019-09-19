Can Yaman'la anılan Demet Özdemir hakkında bomba iddia! Yeni aşka yelken açtı
Adı sürekli Can Yaman ile anılan Demet Özdemir'in iç mimar Efe Kesgün ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Geçtiğimiz aylarda final yapan Star Tv'nin fenomen dizisi Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın adları sürekli beraber anılırken dizinin bitmesiyle ikilinin aşkının bittiği de konuşuluyordu. Final yapan Erkenci Kuş'un ardından adları farklı kişilerle anılan ikiliden Özdemir'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Bilal Özcan'ın haberine göre; Demet Özdemir ve Efe Kesgün'ün sık sık, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in Cihangir'deki kafesinde buluştuğu yazıldı. Son zamanlarda sürekli beraber vakit geçiren ikilinin aşkına 'O Ses Türkiye’nin sunucusu Saadet Özsırkıntı’nın şahit olduğu iddia edildi.
Daha önceden de adı oyuncu Kaan Yıldırım ile anılan Demet Özdemir, Yıldırım da olduğu gibi bu iddiaya da jet hızıyla yanıt verdi.
Çıkan aşk iddialarına Demet Özdemir, "Arkadaşım. İlk ağızdan söyleyeyim istedim" dedi.