Can Yaman'ın yeni aşkı ortaya çıktı 5 gündür oteldeler! Diletta Leotta'nın pozları fena
Can Yaman'ın yeni İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ülkede olay oldu. Çiftin samimi anlarını paparaziler yakalandı.
İtalya ve İspanya'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Can Yaman geçtiğimiz haftalarda yeni projesi için bir İtalyan yapım firmasıyla anlaşmaya varmıştı. Yapım şirketi Luxvide'nin sahibi Luca Bernabei ile "Sandokan" projesinin başrolünü Can Yaman'ın oynayacağını açıklamıştı.
10 bölüm olarak planlanan dizi için sözleşmeyi de imzalayan Yaman, bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alması magazin gündeminde çok konuşulmuştu.
'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının Ekim ayında başlayacak. Dizi öncesi Yaman ülkede gazete ve dergilere haber oldu.
Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.