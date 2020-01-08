Can Yaman'ın yeni askerlik imajı olay oldu! Libido tartışması çıkarmıştı

Daha önce Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda "Biz 20'nci bölümde sevgili olduk. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" diyen Can Yaman, daha önce birlikte çalıştığı ve mahkemelik olduğu Selen Soyder için 'libidosu yoktu' deyince ortalık karışmıştı.