Can Yaman'ın yeni askerlik imajı olay oldu! Libido tartışması çıkarmıştı
Yaptığı "Libido" açıklamasıyla magazin kamuoyunda gündem olan oyuncu Can Yaman'ın şimdiki hali görenleri şaşkına çevirdi.
Ünlü oyuncu Can Yaman gittiği İspanya'da bir kadın hayranına söylediği sözler ve 'libido' açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefinde olmuştu. Yaman, bu olaylardan sonra bir müddet sessizliğe büründü.
Askerlik vazifesini yerine getirmek için İzmir'e giden Yaman, kuaföründe tıraş olduktan sonra ortaya çıkan yeni görüntüsü sosyal medyada olay oldu.
Büyük bir değişim geçiren Can Yaman'ın yeni hali sosyal medyada gündem olurken, fotoğrafı Yaman'ın kuaförünün paylaştığı belirtilirken ünlü oyuncunun askerlik görevini İzmir'de yerine getireceği öğrenildi.
Daha önce Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda "Biz 20'nci bölümde sevgili olduk. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Demet'le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk" diyen Can Yaman, daha önce birlikte çalıştığı ve mahkemelik olduğu Selen Soyder için 'libidosu yoktu' deyince ortalık karışmıştı.