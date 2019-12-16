Can Yaman'ın yarı çıplak pozuna yürüyen Ebru Polat'tan dikkat çeken yorum

Can Yaman, İtalya'da kaldığı otelin terasında yarı çıplak poz vermişti. Bu poza sesiz kalamayan şarkıcı Ebru Polat ise "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.