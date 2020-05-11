Can Yaman'ın olay mesajlarını fenomen Enise Sude ifşa etti 'Karantina çılgınlığı'

Son zamanlarda magazin gündemine bomba gibi düşen ifşa mesajlarına bir de Can Yaman'ın mesajları eklendi. Sosyal medya hesabı Instagram'da fenomen haline gelen Enise Sude, bu kez de Can Yaman'ın mesajlarını "Yine bir karantina çılgınlığı" sözleriyle ifşa etti.