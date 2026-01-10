Can Yaman'ın neden gözaltına alındığı ortaya çıktı! Üzerinden çıkanlar şoke etti
Ünlülere yönelik yürütülen ''uyuşturucu'' soruşturması kapsamında İstanbul'daki 9 ayrı gece kulübüne gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında Can Yaman ve Selen Görgüzel'in de bulunduğu 7 kişinin daha gözaltına alındığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, Can Yaman'ın üzerinden uyuşturucu madde çıktığı ve bu nedenle gözaltına alındığı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun üzerinden çıktığı iddia edilen maddeler ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda ünlü oyuncu Can Yaman'ın da gözaltına alındığı iddiası, magazin gündemi ve kamuoyunca büyük yankı uyandırdı. İşte ünlü oyuncunun üzerinden çıkan maddeler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gece 9 eğlence mekanına baskın yapıldı. Uyuşturucu maddeler bulunan baskında Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı.
CAN YAMAN'IN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Hürriyet Gazetesi'nden Elif Altın'ın ulaştığı bilgilere göre; Savcılık, soruşturma kapsamında Can Yaman hakkında gözaltı kararı vermedi. Ancak, savcılık Bebek Otel'in arasındaki 9 mekana arama talimatı vermişti.
İşte Can Yaman'ın üzerinden çıktığı iddia edilen maddeler...