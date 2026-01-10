Can Yaman'ın neden gözaltına alındığı ortaya çıktı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gece 9 eğlence mekanına baskın yapıldı. Uyuşturucu maddeler bulunan baskında Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı.