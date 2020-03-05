Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı kadın hayranı darpla suçlamıştı

Bir süre sonra Gökaşan'ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı. Genç kadın, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek isyan etti, bu sırada ise iddialara göre, Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı.



