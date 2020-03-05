Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı kadın hayranı darpla suçlamıştı
Geçtiğimiz günlerde Can Yaman'ın bir kadın hayranı kendisini darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İfade veren Can Yaman, bakın neler söyledi.
Eski rol arkadaşı üzerinden cinsiyetçi yorumlar yaparak eleştirilerin hedefi haline gelen Can Yaman, geçtiğimiz günlerde şok eden bir suçlamayla gündeme geldi. İddialara göre, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunana lüks bir mekana giden Can Yaman, aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli bir genç hayranının isteği doğrultusunda fotoğraf çektirdi.
Yaman, kadın hayranının fotoğraf teklifini geri çevirmedi. Fakat fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız olan Can Yaman, genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre; kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu.
Bir süre sonra Gökaşan'ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı. Genç kadın, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek isyan etti, bu sırada ise iddialara göre, Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı.
Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. O soruşturma doğrultusunda Can Yaman'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, YAman, ifadesinde şunları söyledi: