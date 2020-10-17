Can Yaman'ın hayatı kitap oldu fiyatı 'Yok artık' dedirtti ilgi ise çok fazla
Can Yaman'ın İtalyan hayranları sınır tanımıyor. Bir İtalyan gazetesinde çalışan Floriana Rullo'nun 'Can Yaman Seni Sonsuza Dek Seveceğim' adını verdiği bir kitap yazdı.
FOX TV'de yayımlanan Bay Yanlış dizisinin erken final yapmasıyla şoke olan Can Yaman'ı hayranları teselli etti.İtalya'ya her gidişi olay olan ve orada ciddi bir hayran kitlesi bulunan 30 yaşındaki Can Yaman'ın hayatını konu alan bir kitap yazıldı.
İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çalışan Floriana Rullo'nun 'Can Yaman Seni Sonsuza Dek Seveceğim' adını verdiği kitap İtalya'da okuyucularla buluştu.
Gazeteci ve kitap yazarı Floriana Rullo, "Kitaba ilgi oldukça fazla. İtalya'da Can Yaman'ı çok fazla merak ediyorlar. Bu kitapta Can Yaman'ın ailesi, çocukluğu, öğrencilik yılları, özel hayatı, hayranlarıyla yapılmış söyleşiler ve Can Yaman'ın çıkışı noktası olan 'İnadına Aşk' dizisiyle ilgili ilginç anekdotlar yer alıyor" açıklamasında bulundu.
Can Yaman'ın hayatını konu alan bu kitap 12.9 Euro'ya (120 TL) satılıyor.