Can Yaman'ın Demet Özdemir ile fotoğrafı ortaya çıktı! Beraber tatile gitmişler
Demet Özdemir ile Can Yaman'ın aşk iddiaları ortaya çıkan fotoğrafla netlik kazandı.
Fenomen dizi Erkenci Kuş'un dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarının aşka taşındığı herkes tarafından konuşulan Demet Özdemir ve Can Yaman, bu iddiayı hiçbir zaman doğrulamamış fakat yalanlamamıştı da ikilinin son zamanlarda ayrıldıkları konuşulurken ortaya çıkan bir fotoğraf aşk iddialarının doğruluğunu kanıtlar cinsten.
Demet Özdemir ve Can Yaman'ın beraber tatilden döndükleri bir fotoğraf sosyal medyaya düştü.
İkilinin yan yana tatil dönüşü fotoğrafını görenler ''Hani aşk yoktu?'' demekten kendilerini alamazken ortaya çıkan bu fotoğraf aşk iddialarını resmen doğruladı.
Öte yandan ikilinin bu aşkının dizileri Erkenci Kuş'un final yapmasına yakın bittiği, hatta aralarının bozuk olmasından dolayı fenomen dizinin erken final yaptığı da iddialar arasındaydı.