Can Yaman'ın Demet Özdemir ile fotoğrafı ortaya çıktı! Beraber tatile gitmişler

Fenomen dizi Erkenci Kuş'un dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarının aşka taşındığı herkes tarafından konuşulan Demet Özdemir ve Can Yaman, bu iddiayı hiçbir zaman doğrulamamış fakat yalanlamamıştı da ikilinin son zamanlarda ayrıldıkları konuşulurken ortaya çıkan bir fotoğraf aşk iddialarının doğruluğunu kanıtlar cinsten.