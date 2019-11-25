Can Yaman'ı İspanya'da binlerce kişi karşıladı havalimanında yatmışlar
İSPANYA'nın başkenti Madrid'e giden Can Yaman'ı havalimanında binlerce kişi karşıladı, hayranları saatlerce bekleyip havalimanında uyudu.
Bir televizyon programına katılmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Can Yaman'ı havalimanında binlerce kişi karşıladı. Sosyal medyadan Madrid'e geleceğini öğrenen hem Türk hem İspanyol hayranları havalimanını doldurup taşırdı.
Sabahın erken saatlerinde İspanya havalimanında olan Can Yaman'ın hayranlarının arasında saatlerce yol gelen, havalimanında sabahlayan gibi birçok kişi vardı.
Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Alicante'den sabah çok erken yola çıkıp 6 saat araba kullanarak geldim" diyen Maria ise tek arzusunun sadece oyuncu Can Yaman'ı görmek olduğunu söyledi.