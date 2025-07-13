Can Yaman'dan İtalya mı Türkiye mi sorusuna net yanıt! Bayraklı paylaşımı olay oldu...
Can Yaman yine yaptı yapacağını! “İtalya mı Türkiye mi?” sorusuna büyük bir özgüvenle “İtalya” cevabını verip sosyal medyanın tepkisini üzerine çeken oyuncu, bu çıkışın ardından İstanbul’a döndü. Herkesin 'Türkiye'yi sildi' dediği Can Yaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı bayrak paylaşımı ise dikkat çekti!
Can Yaman bir dönem Türkiye’de dizilerin aranan yüzüydü, şimdi ise Avrupa sokaklarında izdihama yol açıyor!
Can Yaman, 'Erkenci Kuş', 'Bay Yanlış' gibi projelerle yıldızını parlatıp yurt dışında kariyerine hız kesmeden devam eden isimlerden biri.
Gerek fiziksel duruşu gerek ekran enerjisiyle İtalyan seyircilerin gönlünü fetheden oyuncu, Avrupa basınında da sık sık yer alıyor.
YENİ BİRAŞKA YELKEN AÇTI
Son olarak, Can Yaman, yeni DJ sevgilisi Sara Bluma ile el ele pozlar verirken magazin gündemini salladı. Ancak mutlu karelerin hemen ardından gelen şok iddia, herkesi ters köşeye yatırdı!
Kendisine yöneltilen 'Türkiye mi, İtalya mı?' sorusuna, hiç düşünmeden 'İtalya' yanıtını veren Can Yaman, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. O anki tavırları ve kendinden emin konuşması, pahalıya patlamıştı.
Can Yaman'ın tepki çeken 'İtalya' cevabından sonra ağır şekilde eleştirilmesiyle birlikte harekete geçen GAİN, 'El Turco' dizisini 22 gün sonra platformdan kaldırdı.
Gain’den gelen bu sansasyonel karar sonrası bir içe dönme, bir özür ya da bir açıklama bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Can, adeta “ne olmuş yani?” dercesine İtalya sokaklarında neşeli paylaşımlar yapmaya, hayranlarıyla buluşmaya ve pozlar vermeye devam etti!
Şimdilerde yeni sevgilisiyle yaşadığı aşkla adından bahsettiren Can Yaman, Türkiye'ye döndü!