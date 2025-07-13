Can Yaman'dan İtalya mı Türkiye mi sorusuna net yanıt! Bayraklı paylaşımı olay oldu...

Kendisine yöneltilen 'Türkiye mi, İtalya mı?' sorusuna, hiç düşünmeden 'İtalya' yanıtını veren Can Yaman, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. O anki tavırları ve kendinden emin konuşması, pahalıya patlamıştı.

Can Yaman'ın tepki çeken 'İtalya' cevabından sonra ağır şekilde eleştirilmesiyle birlikte harekete geçen GAİN, 'El Turco' dizisini 22 gün sonra platformdan kaldırdı.

Gain’den gelen bu sansasyonel karar sonrası bir içe dönme, bir özür ya da bir açıklama bekleyenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Can, adeta “ne olmuş yani?” dercesine İtalya sokaklarında neşeli paylaşımlar yapmaya, hayranlarıyla buluşmaya ve pozlar vermeye devam etti!

Şimdilerde yeni sevgilisiyle yaşadığı aşkla adından bahsettiren Can Yaman, Türkiye'ye döndü!