Can Yaman'a yeni bir şok daha! Survivor sunuculuğu da iptal oldu

Ünlü oyuncu Can Yaman, rol aldığı dizilerin yayınlandığı ülkelerde büyük coşkuyla karşılanmaya devam ediliyor. Ancak Can Yaman, yaptığı talihsiz açıklamalar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Can Yaman, Can Borcum dizisinin iptal olmasının ardından önce invizaya çekilmiş sonra da askere gitmişti.Şimdi ise başarlı oyuncuya bir olumsuz haberde İtalya'da çekilecek olan Survivor yarışmasından geldi.