Can Yaman'a libidosu düşük dediği Selen Soyder'den olay cevap tepki çekmişti
Can Yaman, Demet Özdemir ile sevgili olduğunu olay yaratan 'libido tartışmasıyla' açıklayarak eski partneri Selen Soyder'e sataşmıştı, cevap gecikmedi.
Can Yaman, Erkenci Kuş dizisinde tanışıp sevgili olduğu partneri Demet Özdemir ile ilgili açıklamalar yaparken 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde beraber rol aldığı Selen Soyder'e 'libido tartışması' üzerinden sataşmış, söyledikleri tepki çekmişti. Soyder'den Yaman'a cevap gecikmedi.
Can Yaman, son verdiği röportajda eski partneri Selen Soyder için şunları söylemişti:
"Biz 20’nci bölümde Demet'le sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek.''
''Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar...''
''Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; Hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı. Seyirciye 'Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu' diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk.''