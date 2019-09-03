Can Yaman yine zirveye yerleşti En İyi TV Erkek Oyuncusu da seçilmişti
Erkenci Kuş dizisinde yakaladığı ün ile adından sıkça söz ettiren Can Yaman, IMDb’nin Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye oturdu.
Star Tv ekranlarında yayımlanan Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncularından Can Yaman için dizi bitse de etkileri sürüyor. ENews adlı bir sitenin dünya genelinde yaptığı En İyi TV Erkek Oyuncusu (TV’s Top Leading Man) ödülüni geçtiğimiz günlerde alan Can Yaman, yeniden zirveye oturdu.
Can Yaman, dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin Starmetre listesinde 11 milyon kişi arasında 2281. oldu ve Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti. Can Yaman, bu haberi sosyal hesaplarından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.
Öte yandan, Erkenci Kuş dizisinin final yapmasını fırsat bilerek kendisini İtalya'ya tatile atan Can Yaman, İtalya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalmış hatta hayranlarının Yaman aşkı, zaman zaman izdihama neden olmuştu.
İtalya'da tatilin keyfini çıkaran Can Yaman, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı yarı çıplak güneşlenirken ki fotoğrafıyla ise herkesi kendisine hayran bırakmıştı.