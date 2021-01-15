Can Yaman paraya para demiyor! ATV üstündeki kabanının fiyatıyla şoke etti
İTALYA'da yeni bir dizi anlaşmasıyla olay yaratan Can Yaman, durmuyor. Yeni sevgilisinin gündemi son bulmadan bu kez parasıyla olay!
İtalyanların göz bebeği haline gelen Can Yaman, magazin gündeminden düşmüyor. Yeni İtalyan sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanması, İtalyan hayranlarının yollara dökülmesi, yeni dizi anlaşması derken Yaman, paraya para dememeye başladı.
Pandemi sürecinde adından en çok bahsettiren ünlülerden biri halini alan Can Yaman, ekonomik krizden hiç etkilenmedi. Neredeyse her hafta yeni anlaşmalara imzasını atan Yaman, harcamalarıyla durumunun ve keyfinin yerinde olduğunu gözler önüne serdi.
En son ise İtalya'nın Roma şehrinde ATV tipi motor üzerinde poz veren Can Yaman, pozundan çok kombiniyle konuşuldu.
Can Yaman'ın giydiği Franko Armondi markalı kabanın fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. Snob Magazin'in haberine göre, Yaman'ın giydiği kürk yakalı kabanın 36.465 TL (4 bin 900 Dolar) olduğu ortaya çıktı.