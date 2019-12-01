Can Yaman libidosu yüksek oyuncu istedi Berrak Tüzünataç'dan sert tepki geldi
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Can Yaman en son verdiği röportajda libidosu yüksek oyuncu istedi Berrak Tüzünataç'tan bu açıklamaya tepki geldi.
Can Yaman son zamanlarda yaptığı her hareketle gündem oluyor. Yurt dışına yaptığı gezilerle ve burada kendisine gösterilen aşırı ilgi ile de gündeme gelen Yaman son olaram Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yaptığı açıklamalarla olay olmuştu. Oyuncunun o sözleri henüz unutulmamışken Yaman bu defa da verdiği bir röportajda "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" dedi Berrak Tüzünataç bakın nasıl tepki verdi.
Şimdilerde Kurşun adlı dizide izlediğimiz Berrak Tüzünataç, oyuncu Can Yaman’ın röportaj sırasında sorulan soruya verdiği cevabı takipçileriyle paylaştı ve tepki gösterdi.
Yurt dışına çıktığı gezilerde kendisine gösterilen aşırı ilgi ile de gündeme gelen Yaman bir röportajında “Biz 20’nci bölümde sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzdem problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek.
-Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar… Cast da buna göre yapılmalı.