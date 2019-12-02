Can Yaman libidosu yüksek oyuncu istedi Berrak Tüzünataç kızdı

Dizi oyuncusu Can Yaman son zamanlarda yaptığı her hareketle gündem oluyor. Yurt dışına yaptığı gezilerle ve burada kendisine gösterilen aşırı ilgi ile de gündeme gelen Yaman son olaram Kıvanç Tatlıtuğ hakkında yaptığı açıklamalarla olay olmuştu. Oyuncunun o sözleri henüz unutulmamışken Yaman bu defa da verdiği bir röportajda "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" dedi Berrak Tüzünataç bakın nasıl tepki verdi.